Общественность поддержала Главу Башкирии и призвала жителей к консолидации

Мы видим всяческие попытки расшатать ситуацию, когда эти кукловоды из-за рубежа, прикрываясь благими делами, например, экологией, пытаются ввести население в заблуждение, призывают к дестабилизации и беспорядкам. Радий Фаритович, как всегда, берет личную ответственность за эти процессы на себя, и в его посте так и сказано, что с самого начала он заявлял и деятельно борется с любыми проявлениями экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни.

Данияр Абдрахманов, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан