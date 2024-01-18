Общественность поддержала Главу Башкирии и призвала жителей к консолидации

Представители общественных организаций, ученые, культурное сообщество поддерживают главу республики, отмечая важность всеобщего единения и противостояния в первую очередь внешнему врагу. На сегодняшний день нужна консолидация общества, которая опирается на закон и порядок.
Эксперты также обращают внимание на то, что попытки дестабилизации общественной обстановки начались в преддверии выборов, которые пройдут в марте и в сентябре. Жителям республики и страны предстоит выбирать президента и главу региона.