Общественность поддержала Главу Башкирии и призвала жителей к консолидации

Представители общественных организаций, ученые, культурное сообщество поддерживают главу республики, отмечая важность всеобщего единения и противостояния в первую очередь внешнему врагу. На сегодняшний день нужна консолидация общества, которая опирается на закон и порядок. 

Мы видим всяческие попытки расшатать ситуацию, когда эти кукловоды из-за рубежа, прикрываясь благими делами, например, экологией, пытаются ввести население в заблуждение, призывают к дестабилизации и беспорядкам. Радий Фаритович, как всегда, берет личную ответственность за эти процессы на себя, и в его посте так и сказано, что с самого начала он заявлял и деятельно борется с любыми проявлениями экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни.

Данияр Абдрахманов, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан

Казалось бы, Конституция подразумевает свободу слова и вдохновляет высказывать свое мнение, однако кроме основного закона частности правоотношений регламентируются законодательством РФ. Например, закон о противодействии экстремистской деятельности запрещает возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, также запрещает пропаганду исключительности человека по признаку его расовой, национальной, языковой принадлежности или отношения к религии. Поэтому в данном случае я полностью поддерживаю действия как Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова, так и правоохранительных органов в отношении всех причастных к экстремистской деятельности.

Зульфия Гайсина, председатель Совета по правам человека при Главе Республики Башкортостан

Эксперты также обращают внимание на то, что попытки дестабилизации общественной обстановки начались в преддверии выборов, которые пройдут в марте и в сентябре. Жителям республики и страны предстоит выбирать президента и главу региона.

Западное влияние, попытки воздействовать на массовое сознание, конечно, будут предприниматься все чаще и чаще. Поэтому хочется, чтобы наше общество консолидировалось вокруг наших общих ценностей, тех моментов, которые нас объединяют, позволяют нам развиваться и смотреть в светлое будущее.

Артур Сулейманов, эксперт-аналитик центра геополитических исследований «Берлек-Единство», доцент УГНТУ
Уфимская волна
Акции БСТ