Добровольцы башкирских батальонов осудили действия Фаиля Алчинова*

Изменили мнение. Узнав о том, кем на самом деле является Фаиль Алчинов*, добровольцы из Башкортостана осудили его действия и призывы. Напомним, военнослужащие записали видеоролик по просьбе своего знакомого и сначала поддержали активиста. Но, прочитав о нем в интернете и узнав о его прошлом, решили записать опровержение.

О Фаиле Алчинове* эти военнослужащие узнали от знакомого, который позвонил им из Башкирии и попросил записать видеоролик со словами поддержки. Добровольцы просьбу выполнили, но позже, узнав о том, за кого они просили, изменили своё мнение. Говорят, настоящий батыр никогда бы не отговаривал патриотов защищать свою Родину, а с оружием в руках, вместе с ними, уже был бы на передовой.

Бойцы разочаровались не только в Алчинове*, но и в его окружении. Говорят, узнали о его соратнике Руслане Габбасове**, который уехал в Латвию и уже оттуда пытается дестабилизировать ситуацию в республике, параллельно дискредитируя Вооруженные силы России и поддерживая ВСУ. Другие добровольцы, которых не было в вышеупомянутом ролике, призвали соратников Алчинова* доказать свою любовь к Родине не на словах, а на деле. К этим словам присоединились и бойцы остальных добровольческих батальонов, работающих сейчас в зоне проведения специальной военной операции.

Однополчан поддержал и наш коллега, который в конце прошлого года подписал контракт с Минобороны страны и, сменив ручку на автомат, отправился в зону СВО защищать мирное население Донбасса и отстаивать интересы России.

В башкирском полку и добровольческих батальонах среди мобилизованных, призванных из Башкортостана, служат представители самых разных национальностей. И как в годы Великой Отечественной войны, в одном окопе они поддерживают друг друга, порой рискуют своей жизнью для спасения товарища. И братские сердца бьются в унисон, с каждым днём приближая победу. Одну на всех. И за ценой они не постоят.

* – Росфинмониторингом внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.