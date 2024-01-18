Радий Хабиров посетил Хайбуллинский район с рабочей поездкой

В Хайбуллинском районе отремонтируют горный колледж, начнут обучать медсестер, а также завершат реконструкцию центрального парка культуры и отдыха. Сегодня в ходе рабочей поездки Радий Хабиров ознакомился с объектами одного из самых отдаленных районов республики. Глава региона осмотрел новый физкультурный комплекс, полилингвальную школу и другие объекты.

Когда в башкирском учебном заведении учатся студенты из других регионов, это тоже определенный показатель качества обучения. Акъярский горный колледж – кузница кадров, которая готовит специалистов по пяти направлениям. Руководство следит за потребностями рынка. В прошлом году здесь начали учить двум новым профессиям. В планах – дополнительно организовать подготовку еще и медперсонала для работы в ФАПах южных районов Башкортостана. Радий Хабиров поддержал это предложение, поручив Минздраву и Минобру проработать вопрос.

Глава республики поручил в 2025 году провести капитальный ремонт Акъярского горного колледжа. А вопрос модернизации его студенческих общежитий вынесут на одно из заседаний межведомственной рабочей группы по взаимодействию с УГМК.

Важно привести в порядок материальную базу средних профессиональных учебных заведений. Здесь договорились на 2025 год. Колледж большой и, по сути, обрёл межмуниципальный статус. Самое главное, что мы ведём диалог и с основными работодателями, в том числе УГМК. Я также дал поручение Минобрнауки совместно с Минздравом региона проработать вопрос подготовки младшего и среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – на базе учреждения. Республика поможет сформировать материальную базу, а колледж пригласит преподавателей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Качество образования на периферии порой не уступает столичному. Вот наглядный пример – полилингвальная школа, которую открыли в прошлом году. Здесь учатся более полутысячи детей, на выбор которых представлены сразу несколько иностранных языков. В интернате при школе проживают 53 ребёнка. Для них созданы все условия, организовали пятиразовое питание. У многих учеников, кстати, достаточно приземленные планы касаемо будущей специальности. Одна из девочек, например, рассказала Радию Хабирову, что мечтает стать медсестрой, а другая – стоматологом. Глава региона отметил востребованность этих профессий.

Эта школа – хорошее пополнение сети наших полилингвальных многопрофильных образовательных учреждений. Их развитие мы как раз обсуждали вчера на «Часе родных языков». Полилингвальная гимназия – это прежде всего хорошая материальная база, сильная программа, талантливые преподаватели и, желательно, интернат. Здесь полный комплект. У учителей и у ребят глаза горят. В таких школах мы, по сути, воспитываем будущее Башкортостана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Причем здоровое будущее. В прошлом году в Хайбуллинском районе открыли сразу два спортивных объекта, которые пользуются большой популярностью у жителей. В Акъяре заработал бассейн «Таналык», ну а в селе Бурибай – физкультурный комплекс. Объект возвели по региональной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В прошлом году власти решили и еще одну застарелую проблему – перебои с водоснабжением. Очистные сооружения и сети работали в селе Акъяр с 90-х годов и давно морально устарели, да и не справлялись с объемом. Жители некоторых домов в летнее время порой сидели без воды. В прошлом году здесь завершили модернизацию водопровода, построить который Радий Хабиров поручил в 2020 году во время своей рабочей поездки.

Когда во время рабочих поездок поступают предложения построить ФОК или культурный объект, а у местных жителей при этом нет воды, тепла, газа или электричества, то мы в первую очередь решаем базовые жилищно-коммунальные вопросы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году приступили к реконструкции центрального парка. Здесь появились современные спортивные и детские площадки. В этом году проложат тротуары, обустроят парковку и территорию перед сценой. По словам Радия Хабирова, селам впредь будут выделять больше средств на преображение.

Прежде всего мы навели порядок в городах – обустроили гостевые улицы и центральные площади практически в каждом городе Башкортостана. Меньше уделяли внимание райцентрам, будем пересматривать. В этом году завершим работы в парке в Акъяре. Районные центры должны приближаться по уровню, стандартам, качеству строительных материалов и ландшафтным решениям к нашим городам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан