Радий Хабиров посетил Хайбуллинский район с рабочей поездкой

В Хайбуллинском районе отремонтируют горный колледж, начнут обучать медсестер, а также завершат реконструкцию центрального парка культуры и отдыха. Сегодня в ходе рабочей поездки Радий Хабиров ознакомился с объектами одного из самых отдаленных районов республики. Глава региона осмотрел новый физкультурный комплекс, полилингвальную школу и другие объекты.
Когда в башкирском учебном заведении учатся студенты из других регионов, это тоже определенный показатель качества обучения. Акъярский горный колледж – кузница кадров, которая готовит специалистов по пяти направлениям. Руководство следит за потребностями рынка. В прошлом году здесь начали учить двум новым профессиям. В планах – дополнительно организовать подготовку еще и медперсонала для работы в ФАПах южных районов Башкортостана. Радий Хабиров поддержал это предложение, поручив Минздраву и Минобру проработать вопрос.
Глава республики поручил в 2025 году провести капитальный ремонт Акъярского горного колледжа. А вопрос модернизации его студенческих общежитий вынесут на одно из заседаний межведомственной рабочей группы по взаимодействию с УГМК.
Качество образования на периферии порой не уступает столичному. Вот наглядный пример – полилингвальная школа, которую открыли в прошлом году. Здесь учатся более полутысячи детей, на выбор которых представлены сразу несколько иностранных языков. В интернате при школе проживают 53 ребёнка. Для них созданы все условия, организовали пятиразовое питание. У многих учеников, кстати, достаточно приземленные планы касаемо будущей специальности. Одна из девочек, например, рассказала Радию Хабирову, что мечтает стать медсестрой, а другая – стоматологом. Глава региона отметил востребованность этих профессий.
Причем здоровое будущее. В прошлом году в Хайбуллинском районе открыли сразу два спортивных объекта, которые пользуются большой популярностью у жителей. В Акъяре заработал бассейн «Таналык», ну а в селе Бурибай – физкультурный комплекс. Объект возвели по региональной программе «Комплексное развитие сельских территорий».
В прошлом году власти решили и еще одну застарелую проблему – перебои с водоснабжением. Очистные сооружения и сети работали в селе Акъяр с 90-х годов и давно морально устарели, да и не справлялись с объемом. Жители некоторых домов в летнее время порой сидели без воды. В прошлом году здесь завершили модернизацию водопровода, построить который Радий Хабиров поручил в 2020 году во время своей рабочей поездки.
По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году приступили к реконструкции центрального парка. Здесь появились современные спортивные и детские площадки. В этом году проложат тротуары, обустроят парковку и территорию перед сценой. По словам Радия Хабирова, селам впредь будут выделять больше средств на преображение.
Если взять объёмы капитальных вложений по прошлому году, это порядка 1,5 млрд рублей, которые потратили на строительство различных объектов. Один из результатов такой работы – в райцентре как на дрожжах начали расти новые дома. А значит, села стали привлекательнее, а жить в них – комфортнее.