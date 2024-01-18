Инфекционисты Башкирии заявили, что «болезни Х» не существует

«Болезни Х» не существует. Об этом сообщили в Республиканской клинической инфекционной больнице. Так называют риски возникновения пандемии, которая может появиться в результате мутации. Термин «вирус Х» был введен Всемирной организацией здравоохранения. Если всё же возникнет новая вирусная инфекция, мир вполне будет готов противостоять ей, говорят врачи.

Сейчас медицина обладает всеми необходимыми ресурсами для успешного отражения биологических угроз, в том числе «вируса Х». В этот эпидсезон сосуществуют друг с другом три различных вирусных агента: это коронавирус, грипп и другие вирусные ОРВИ. Эту микс-инфекцию называют «тридемией». Заболевшие в республике есть, болезнь проходит тяжело, но поддается лечению.