В Уфе в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда состоялась встреча с блокадницами

Сегодня, 18 января, исполнился 81 год со дня прорыва, а уже 27 числа вся страна отметит 80-летие полного освобождения города. Каково это – прожить на 125 граммов хлеба, как взрослый человек может весить 30 кг? Школьники и молодежь смогли услышать из первых уст рассказы о страшных событиях того времени, а также посмотреть кинофрагменты. Мероприятие организовали представители Собора русских Башкортостана.

В блокаде оказалось около 3 млн человек. Почти 900 дней, два с половиной года, ленинградцы выносили все страдания, выпавшие на их долю. Более млн людей погибло. По плану Гитлера, города не должно было быть на карте мира. Но этого не случилось. Жители выстояли.