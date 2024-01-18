ХК «Салават Юлаев» завершил выездную серию победой над «Сибирью»

«Салават Юлаев» завершил четырёхматчевую выездную серию победой в Новосибирске. Встреча против «Сибири» началась с быстрой шайбы Ивана Дроздова, а в конце периода Александр Хмелевский забил второй гол.

После перерыва «Сибирь» включилась, Тэйлор Бэк и Владимир Михалёв сравняли счёт. В третьем периоде юлаевцы наконец-то реализовали большинство: Александр Шаров подправил шайбу после броска Николя Мелоша. Точку в матче дальним броском поставил сам канадский защитник.