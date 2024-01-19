В Башкирии в ночь Крещения купели посетили более 18 000 человек

В региональном МЧС подсчитали количество верующих, которые посетили купели в Башкирии: по состоянию на 08:30 19 января таковых было 18 264 человека.

В ведомстве подчеркнули, что происшествий не минувшую ночь не зарегистрировано.

В столице по состоянию на 06:00 19 января общее количество тех, кто окунулись в освященную воду, превысило 2000 человек. Окунания также прошли без происшествий. Представители экстренных служб продолжают работать на местах, информируют в УГЗ Уфы.