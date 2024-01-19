В Башкирии страшный пожар унес жизнь двоих малолетних детей

Минувшей ночью в деревне Лепешкино Мишкинского района загорелся жилой дом. По информации пресс-службы регионального МЧС, в момент возгорания в доме находилась мать и трое детей.

Проснувшись, женщина схватила 7-месячного малыша и выбежала на улицу. К этому времени пламя охватило весь дом, и войти обратно было невозможно. В горящем строении остались еще двое детей – девочки 3 и 4 лет.  

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Их тела обнаружили во время тушения пожара.

На месте происшествия работают экстренные службы и дознаватель МЧС России. С женщиной работает психолог ведомства.

Причина пожара устанавливается.

Фото: МЧС по РБ  

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