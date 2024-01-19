В Башкирии школьников будут обучать по направлению Беспилотные авиационные системы
В
этом годуколледжи и школы 30 пилотных регионов оснастят оборудованием для
обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных
систем. Об этом накануне сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на
совещании с министрами образования субъектов страны.
Министр
образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин рассказал о сути мероприятия в
своих социальных сетях.
Сегодня работаю в Москве, на всероссийском совещании по вопросу реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». В 2024 году в 21 образовательной организации мы планируем создать специализированные классы/кружки и центр практической подготовки по направлению беспилотных авиационных систем. В рамках проекта будут обучены педагогические работники, разработаны и реализованы не менее 26 образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных образовательных программ, в которые включены модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем с использованием цифрового образовательного контента.
Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки РБ
Глава
регионального ведомства выразил уверенность, что обучение по направлению Беспилотные
авиационные системы будет востребованным в республике.