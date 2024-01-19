В Уфе за прошедшие сутки зафиксировали 66 ДТП

В ГИБДД Уфы поделились статистикой об аварийной ситуации на дорогах столицы.
Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 66 дорожно-транспортных происшествий. В двух авариях пострадали два человека, а погиб один.
Всего за сутки автоинспекторами пресечено 371 нарушение Правил дорожного движения. Из них: 36 — нарушений правил использования ремней безопасности; 38 — невыполнений требования уступить дорогу пешеходам; 15 — нарушений правил перевозки детей-пассажиров; 14 — пешеходов были привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД.
Также задержано 8 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения.