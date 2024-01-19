В Уфе 16-летний водитель не справился с управлением и погубил пассажирку

В Уфе зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с участием подростков. Подробности рассказали в пресс-службе ГИБДД.
В полночь на Дёмском шоссе 16-летний подросток на ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил столкновение с погрузчиком, водитель которого убирал снег.
Из-за столкновения в аварии погибла 16-летняя пассажирка. Юному водителю потребовалась госпитализация. 48-летний работник дорожной службы не пострадал.
Известно, что подросток не имел водительских прав, а машина не была зарегистрирована в установленном порядке.
Фото: ГИБДД РБ.