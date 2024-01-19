В Уфе 16-летний водитель не справился с управлением и погубил пассажирку

В Уфе зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с участием подростков. Подробности рассказали в пресс-службе ГИБДД.

В полночь на Дёмском шоссе 16-летний подросток на ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил столкновение с погрузчиком, водитель которого убирал снег.

Из-за столкновения в аварии погибла 16-летняя пассажирка. Юному водителю потребовалась госпитализация. 48-летний работник дорожной службы не пострадал.

Известно, что подросток не имел водительских прав, а машина не была зарегистрирована в установленном порядке.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, даст оценку действиям родителей на предмет надлежащего выполнения своих обязанностей. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. пресс-служба прокуратуры РБ