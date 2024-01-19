В Башкирии в выходные дни будет теплее, но снежно

В субботу, 20 января, в некоторый районах республики пройдет небольшой снег, по северо-западу до умеренного, возможна метель. На отдельных участках дорог снежные заносы. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью столбики термометров покажут -6, -11 градусов, днем – еще теплее – -3, -8.

В воскресенье, 21 января, ночью и днем синоптики обещают небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах ожидаются метель и снежные заносы на дорогах. Ночная температура воздуха -4, -9, днем от -2 до -7 градусов.