В Башкирии на предстоящих выборах будут работать более 7 тыс. наблюдателей

В Башкортостане в ходе выборов президента России и главы республики будут работать более 7 тысяч наблюдателей. Этот вопрос обсудили на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе.

Там же состоялось заключение соглашения с некоммерческими организациями для обеспечения прозрачности и честности выборов. Представители более 20 общественных организаций, успешно прошедших тестирование, начали проходить обучение уже в 2023 году. Они будут включены в федеральный реестр в качестве кандидатов для наблюдения на выборах президента страны.