Многодетную маму из Уфы признали одной из самых красивых женщин в мире

46-летнюю модель, дизайнера, ресторатора из Уфы Марину Шенгелию признали одной из самых красивых женщин мира. Она приняла участие в интернет-конкурсе красоты «Mrs. World Internet 2023».

Фото №1 - Многодетную маму из Уфы признали одной из самых красивых женщин в мире

Марине удалось победить в номинации «Mrs. Golg», где участвовали женщины 40+. Победительницам конкурса выпадет шанс представить страну на очном конкурсе «Мисс Мира».

Марина занимается бизнесом и воспитывает трёх детей. Ранее она не задумывалась о карьере модели, но два года назад ей пришлось выйти на подиум, чтобы представить одежду своего бренда. Марина открыла для себя искусство дефиле и фотографии и решила заниматься моделингом профессионально.

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