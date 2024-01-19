Врачи Уфы помогли ребёнку с затянувшейся редкой болезнью

Врачи детской клинической больницы №17 в Уфе пришли на помощь 6-летнему ребёнку с редкой болезнью.

Фото №1 - Врачи Уфы помогли ребёнку с затянувшейся редкой болезнью

Мальчик поступил в медицинское учреждение с затруднением дыхания, незначительной болью, общей слабостью и приступами сухого кашля. Его госпитализировали и сделали несколько обследований.

Выяснилось, что приступообразный кашель и одышка появились у маленького пациента ещё в 3-летнем возрасте. Но со временем приступы кашля стали ухудшаться. Особенно при физической нагрузке и контакте с животными. При этом на осмотре аллерголога-иммунолога мальчик не был.

При проведении аллергологического обследования выявили аллергию на кошку. Также компьютерная томограмма показала в клетчатке средостения, шеи и в мягких тканях грудной клетки свободный воздух.

Полученные в ходе обследования данные явились обоснованием диагноза: бронхиальная астма, аллергический фенотип, персистирующее течение средней степени тяжести, обострение средней степени тяжести. Пневмомедиастинум — это наличие воздуха в полости, которая находится в центральной части грудной клетки, возникающее в результате разрыва стенки альвеол при повышении внутриальвеолярного давления, который может распространяться на клеточные пространства мягких тканей шеи, грудной клетки, а также в полость миокарда. Как самостоятельное состояние пневмомедиастинум встречается крайне редко.

представители детской клинической больницы №17 г. Уфы

Ребенку назначили ингаляционную противовоспалительную и бронхолитическую, а также симптоматическую терапию, на фоне которой появилась быстрая положительная динамика. Мальчику стало гораздо лучше.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Пенальти