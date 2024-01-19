Врачи Уфы помогли ребёнку с затянувшейся редкой болезнью

Мальчик поступил в медицинское учреждение с затруднением дыхания, незначительной болью, общей слабостью и приступами сухого кашля. Его госпитализировали и сделали несколько обследований.

Выяснилось, что приступообразный кашель и одышка появились у маленького пациента ещё в 3-летнем возрасте. Но со временем приступы кашля стали ухудшаться. Особенно при физической нагрузке и контакте с животными. При этом на осмотре аллерголога-иммунолога мальчик не был.