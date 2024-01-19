Жители Башкирии отмечают Крещение Господне

Православные сегодня отмечают Крещение Господне – праздник в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Но народная традиция – окунаться в ледяную воду – объединяет людей вне зависимости от конфессии и национальности. Для одних это проверка себя, для других – способ душевного очищения. На холодную процедуру решаются даже дети, беря пример с родителей. Этой ночью мы побывали на одной из подготовленных площадок для крещенских купаний в Ленинском районе Уфы.

Считается, что в Крещение святая вода обладает особыми целебными свойствами. Поэтому подготовка купели – это еще и совершение молебна. Олеся открыла купания на этой площадке, для девушки это первый опыт.

Но как показывают другие семьи, хороший пример тоже заразителен. По стопам родителей пошёл и сын.

Чтобы окунуться в купель, нужно преодолеть 50 метров от палатки до проруби, а самое главное – свой страх. Рядом с купающимися дежурят спасатели Управления гражданской защиты. Они были готовы и обеспечить безопасность, и помочь запечатлеть момент. На площадке дежурили и медики.

Многие уверены, что само купание в ледяной воде помогает поддерживать организм в тонусе.

В купель окунаются и с мусульманской молитвой. Купания – это не церковный обряд, а народная традиция, которая объединяет людей вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Многие находили в себе силы ещё и на короткую фотосессию после купания. Бывалые любители холодной воды делятся: секретов особых нет.