В Благовещенском районе Башкирии пожилые люди получили «Браслет амулет»

В рамках проекта «Браслет амулет» пожилым жителям села Николаевка Благовещенского района выдали аксессуары с NFC-технологией. Они призваны помочь при идентификации пожилых людей, у которых наблюдаются когнитивные нарушения или есть риск инсульта.

В браслете записаны такие данные, как имя пожилого человека и контактные данные его родных. Чтобы их считать, нужно приложить смартфон с NFC-модулем к браслету. По информации регионального Минздрава, аксессуары предоставляются бесплатно, по заявлению. Приборы не требуют зарядки и водонепроницаемы.