В Уфе врачи спасли пациента, у которого несколько раз останавливалось сердце

Дома 65-летний мужчина почувствовал себя плохо. Родные вызвали «скорую». Медики приняли решение о госпитализации престарелого пациента в РКБ им. Г.Г. Куватова.
Но во время транспортировки его состояние ухудшилось: потребовалась реанимация. В стационар мужчина поступил в состоянии клинической смерти. Специалисты продолжали реанимационные мероприятия в приемном покое. В итоге восстановили гемодинамику и дыхание и подключили к ИВЛ.
По результатам коронароангиографии были выявлены жизнеугрожающие нарушения ритма сердца. На консультацию был приглашен врач-реаниматолог из республиканского кардиоцентра. В экстренном порядке пациенту установили временный электрокардиостимулятор.
Через несколько дней сердце вновь остановилось. Снова потребовалась реанимация, после чего мужчине установили постоянный кардиостимулятор.
Когда состояние стабилизировалось, он продолжил лечение в отделении аритмологии кардиоцентра.
Фото: минздрав РБ, ТГ