В Башкирии выявлен ранний подъём заболеваемости ОРВИ

Начальник эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Башкирии Елена Шакирова поделились информацией об эпидемиологической ситуации в регионе.

Фото №1 - В Башкирии выявлен ранний подъём заболеваемости ОРВИ

По словам специалиста, текущий сезон характеризуется ранним подъёмом заболеваемости. Так, первый случай гриппа был зафиксирован ещё в октябре. При этом обычно первый заболевший гриппом регистрируется только в декабре.

До 50% всех случаев респираторных инфекций приходится на детей, в том числе из организованных коллективов.

Риски и скорость распространения вирусов всегда есть, а с наступлением холодного периода повышается скученность людей в закрытых помещениях. В результате риски возрастают. Поэтому мы наблюдаем сезонный рост заболеваемости осенью и зимой.

Елена Шакирова
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