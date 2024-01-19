В Башкирии выявлен ранний подъём заболеваемости ОРВИ

Начальник эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Башкирии Елена Шакирова поделились информацией об эпидемиологической ситуации в регионе.

По словам специалиста, текущий сезон характеризуется ранним подъёмом заболеваемости. Так, первый случай гриппа был зафиксирован ещё в октябре. При этом обычно первый заболевший гриппом регистрируется только в декабре.