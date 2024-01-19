В Башкирии перед судом предстал мужчина, который убил многодетную мать

В Благовещенске перед судом предстал местный житель, которого обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть.

9 сентября прошлого года мужчина устроил скандал на почве ревности своей жене. Он сильно избил несчастную, после чего супруги легли спать. От полученных травм женщина скончалась в доме.

У несчастной остались четверо детей в возрасте от 3 до 15 лет. Ребят отдали близким родственникам. Мужчина свою вину признал и раскаялся. Его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.