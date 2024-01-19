В Башкирии врачи смогли сохранить зрение более 500 недоношенным малышам

В больнице работает консультативно-диагностическая поликлиника, где дети осматриваются на специальном оборудовании — ретинальной педиатрической камере RetCam 3. За последние шесть лет в медучреждении ежегодно наблюдаются более 1500 недоношенных детей. Малышам оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь.