Автовладельцев Башкирии предупреждают о рейдах ГИБДД

Напоминаем о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Будьте бдительны и предельно внимательны, проявляйте уважение ко всем участникам дорожного движения. Во избежание ДТП выбирайте скоростной режим, в соответствии с погодными условиями, не забывайте про безопасную дистанцию между автомобилями, не нарушайте правила маневрирования, не садитесь за руль в состоянии опьянения.

пресс-служба ГИБДД РБ