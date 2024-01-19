Автовладельцев Башкирии предупреждают о рейдах ГИБДД

На территории Уфы ожидаются массовые проверки автомобилистов инспекторами ГИБДД. Рейды пройдут 19 и 20 января.

Фото №1 - Автовладельцев Башкирии предупреждают о рейдах ГИБДД

Напоминаем о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Будьте бдительны и предельно внимательны, проявляйте уважение ко всем участникам дорожного движения. Во избежание ДТП выбирайте скоростной режим, в соответствии с погодными условиями, не забывайте про безопасную дистанцию между автомобилями, не нарушайте правила маневрирования, не садитесь за руль в состоянии опьянения.

пресс-служба ГИБДД РБ 
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