Автовладельцев Башкирии предупреждают о рейдах ГИБДД
На территории
Уфы ожидаются массовые проверки автомобилистов инспекторами ГИБДД. Рейды пройдут
19 и 20 января.
Напоминаем о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Будьте бдительны и предельно внимательны, проявляйте уважение ко всем участникам дорожного движения. Во избежание ДТП выбирайте скоростной режим, в соответствии с погодными условиями, не забывайте про безопасную дистанцию между автомобилями, не нарушайте правила маневрирования, не садитесь за руль в состоянии опьянения.