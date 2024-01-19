В Башкирии купели посетили более 23 тысяч верующих

Сегодня купели Башкирии по состоянию на 15:00 посетил 23 001 человек. Об этом информирует пресс-служба МЧС по РБ. Происшествий не зарегистрировано, отметили в ведомстве.

Также сегодня в Уфе прошел Крестный ход: верующие прошли от Свято-Сергиевского собора до Набережной реки Белой, где был проведен обряд освящения воды.

Желающие окунулись в прорубь.

У купелей дежурят спасатели, полиция и медики.

В Уфе по состоянию на 14:00 крещенские купели посетили 5 194 человека, из которых 3 285 – окунулись, уточнили в УГЗ Уфы.