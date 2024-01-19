Стенд Башкирии на выставке «Россия» признан одним из лучших

Стенд Башкортостана на международной выставке «Россия» в Москве признали одним из лучших. Об этом рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях. Награду вручил первый зампредседателя администрации Президента России Сергей Кириенко.
Радий Хабиров отметил, что удалось достойно представить инвестиционный, промышленный, культурный, туристический потенциал региона. Стенд – один из самых популярных у посетителей выставки «Россия». Руководитель республики пригласил всех посетить выставку на ВДНХ.