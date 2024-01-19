В Уфе провели обучение для независимых наблюдателей на предстоящих выборах

Максимально открыто и прозрачно. За ходом голосования на выборах президента страны будут следить порядка 10 тысяч независимых наблюдателей. Подготовить их предстоит общественному штабу по наблюдению за выборами в регионе. Так, сегодня обучение провели для представителей Ленинского района Уфы.

Работа в этом направлении началась еще в ноябре прошлого года. Представители штаба с насыщенной образовательной программой выезжают в каждый муниципалитет республики. По итогам обучения все успешно прошедшие тестирование будут включены в федеральный реестр в качестве кандидатов для наблюдения на выборах президента страны.