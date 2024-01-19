Безопасность и экономия: жители Башкирии переходят на газомоторное топливо

До 1 миллиона рублей годовой экономии может приносить трассовый тягач на газовом топливе. Экономят и легковые автомобили. Метан набирает популярность в республике. С 2020 года благодаря реализации госпрограммы «Развитие энергетики» в Башкортостане на метан переоборудовали более 4 тысяч транспортных средств.

Экологичное топливо – уже не фантастика, а реальная возможность сэкономить и позаботиться об окружающей среде. Отсюда и спрос. В этом цеху легковые машины и грузовые тягачи переводят с бензина и дизеля на метан. Работа занимает один день. В среднем на тягач устанавливают четыре баллона. Такого объема хватает на 700 км.

Безопасность – еще одно преимущество природного газа. Вопреки слухам, этот вид топлива не взрывоопасен. К тому же стабилен в цене, так как не зависит от биржевых показателей. Всего с 2020 года благодаря реализации госпрограммы «Развитие энергетики» в Башкортостане на метан переоборудовали более 4 тысяч транспортных средств, половина из которых – легковые.

По статистике, в Башкортостане в 2022 году благодаря переходу на природный газ удалось снизить выброс СО2, на 18 тыс. тонн. К тому же один трассовый тягач на газе способен сэкономить около миллиона рублей в год. А владельцам машин на газомоторном топливе положена льгота на транспортный налог в размере 50 процентов.