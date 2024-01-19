В праздник Крещения в Ленинском районе Уфы прошел крестный ход

В рамках православного праздника мероприятия прошли в Крестовоздвиженском храме. В крестном ходе и праздничном богослужении приняли участие десятки прихожан.

По окончании службы настоятель отец Роман Хабибуллин вместе с верующими отправились в крестный ход на реку Белую, чтобы совершить ритуал омовения в проруби. Организованным местом для купания людей стала купель на реке Белой в створе улицы Воронежской в микрорайоне Нижегородка.