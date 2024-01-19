В Уфе проходит второй день международного съезда промышленных пчеловодов

Башкирское пчеловодство с большим размахом. В Уфе сегодня проходит второй день международного съезда промышленных пчеловодов. Республика последние годы стремится к увеличению их количества в регионе. В Башкортостане производят уникальный продукт, но создается он в основном на небольших пасеках.
Тем не менее, республика лидер в стране по производству товарного мёда, а колодно-бортевое пчеловодство уникально. Развитие промышленных пасек откроет новые горизонты для экспорта. Для обмена опытом в Уфу приехали пчеловоды из Сибири, Алтая, Казахстана и США.