В Башкирии осудили бывшего сотрудника сотовой компании

В городе Учалы осудили бывшего сотрудника офиса продаж одного из сотовых операторов. Мужчина за вознаграждение предоставлял сведения об абонентах оператора и детализацию их телефонных соединений. Правоохранители выявили, что преступления были совершены в 2021 году.
Сотрудник сотовой компании продавал данные за относительно небольшую сумму – от 500 до 1500 рублей, отметили в управлении УФСБ по республике. В пресс-службе ведомства сообщили, что 23-летний учалинец признал свою вину. Суд назначил ему крупный штраф.