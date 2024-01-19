В Башкирии осудили бывшего сотрудника сотовой компании

В городе Учалы осудили бывшего сотрудника офиса продаж одного из сотовых операторов. Мужчина за вознаграждение предоставлял сведения об абонентах оператора и детализацию их телефонных соединений. Правоохранители выявили, что преступления были совершены в 2021 году.