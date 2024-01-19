В Башкирии у семейной пары с ОВЗ родился ребёнок

В Стерлитамаке в семье инвалидов родился ребенок. Незрячий Ильнур Шарифуллин стал массажистом, несмотря на свой диагноз. У супруги – церебральный паралич, но и для чемпионки Башкортостана по пауэрлифтингу нет преград. В декабре прошлого года у молодой пары случилось пополнение в семье.

Он массажист из Стерлитамака, а она чемпионка Башкортостана по пауэрлифтингу из Кармаскалинского района. Несмотря на недуг, молодые люди смогли преодолеть все трудности и нашли друг друга. Наши герои познакомились в соцсетях, а через некоторое время решили создать семью.

На этом их история любви не заканчивается, и как в любой хорошей сказке, не обходится без чудес. Плодом супружеской жизни стала их долгожданная Ясмина. Малышка абсолютно здорова и является гордостью семьи. Молодая пара никак не нарадуется на крохотную принцессу.

С детства у Эльзы Шарифуллиной варусная деформация, когда она была маленькой, могла только ползать. После операции стала передвигаться, но с трудом. Чемпионке Башкортостана по пауэрлифтингу это не помеха. Позади множество спортивных достижений и наград. Пока молодая мама нянчится с малышкой, папа работает не покладая рук.

У Ильнура Шарифуллина инвалидность по зрению с детства, но его диагноз не мешает быть массажистом. В 2019 году он решил пройти обучение на эту профессию и поступил в Тольяттинский медколледж. Теперь является специалистом Санатория-профилактория «Ольховка» в Стерлитамаке. Все пациенты с удовольствием приходят к нему на процедуры и доверяют его рукам.