В Башкирии проходит набор на военную службу в морскую пехоту

По контракту – в элиту российских Вооруженных сил. В Башкортостане проходит набор на военную службу в морскую пехоту. Главный критерий отбора для мужчин – возраст от 18 до 65 лет, состояние здоровья и готовность выполнять самые серьезные задачи.
Документы практически оформлены, решение связать свою дальнейшую жизнь с военным делом принято. Остаётся поставить подпись на контракте. В республиканском пункте отбора граждан на военную службу продолжается набор желающих пополнить ряды Вооруженных сил.
Не просто отслужить, а защищать Родину в составе элитных подразделений. Такая возможность имеется практически у каждого. По контракту в морскую пехоту набирают мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, уделяя при этом пристальное внимание здоровью потенциальных военнослужащих. Документ подписывается с Министерством обороны сроком от одного года.
Приезжают из разных городов и районов Башкортостана. Среди желающих служить по контракту в республиканский пункт отбора обращаются и жители других регионов России. При этом большое количество мужчин подписывают контракт, чтобы отправится в зону СВО.
Если человек подписывает контракт на службу в именных подразделениях республики, ему выплачивается 200 тыс. рублей при подписании документа и столько же каждые последующие шесть месяцев. Это не считая достойной зарплаты, говорят офицеры пункта отбора, и суточных в размере 2 тыс. рублей, которые будут выплачиваться до конца специальной военной операции. Не оставят без внимания родных и близких. Для семей бойцов предусмотрены льготы, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая бесплатным обучением.