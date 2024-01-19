В Башкирии проходит набор на военную службу в морскую пехоту

По контракту – в элиту российских Вооруженных сил. В Башкортостане проходит набор на военную службу в морскую пехоту. Главный критерий отбора для мужчин – возраст от 18 до 65 лет, состояние здоровья и готовность выполнять самые серьезные задачи.

Документы практически оформлены, решение связать свою дальнейшую жизнь с военным делом принято. Остаётся поставить подпись на контракте. В республиканском пункте отбора граждан на военную службу продолжается набор желающих пополнить ряды Вооруженных сил.

Не просто отслужить, а защищать Родину в составе элитных подразделений. Такая возможность имеется практически у каждого. По контракту в морскую пехоту набирают мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, уделяя при этом пристальное внимание здоровью потенциальных военнослужащих. Документ подписывается с Министерством обороны сроком от одного года.

Приезжают из разных городов и районов Башкортостана. Среди желающих служить по контракту в республиканский пункт отбора обращаются и жители других регионов России. При этом большое количество мужчин подписывают контракт, чтобы отправится в зону СВО.