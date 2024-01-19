Депутаты Башкирии внесут в Госдуму закон в защиту предпенсионеров

Парламентарии Башкортостана внесут в Госдуму закон в защиту предпенсионеров. В Трудовом кодексе прописано, кому предпочтительнее сохранить рабочее место при равной производительности труда и квалификации, если есть необходимость сокращения численности или штата предприятия. Закон предлагает включить в этот перечень ещё одну категорию – так называемых предпенсионеров, то есть граждан, которым до пенсии по старости осталось не более пяти лет.
В случае сокращения они имеют меньше шансов устроиться на новую работу, а предусмотренная законом возможность досрочного назначения пенсии распространяется только на тех, кому до наступления соответствующего возраста осталось не более двух лет.