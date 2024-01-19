Депутаты Башкирии внесут в Госдуму закон в защиту предпенсионеров

Необходимо понимать, что именно эта категория граждан является ценным трудовым ресурсом для общества, потому что именно эти люди обладают всеми теми необходимыми знаниями, навыками и опытом, которые нужны сейчас на рынке труда. Продление трудоспособности – это не только финансовая независимость для этих людей, но и физическое и психологическое благополучие.

Гюзель Юсупова, депутат Госсобрания Республики Башкортостан