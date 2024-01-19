Депутаты Башкирии внесут в Госдуму закон в защиту предпенсионеров

Парламентарии Башкортостана внесут в Госдуму закон в защиту предпенсионеров. В Трудовом кодексе прописано, кому предпочтительнее сохранить рабочее место при равной производительности труда и квалификации, если есть необходимость сокращения численности или штата предприятия. Закон предлагает включить в этот перечень ещё одну категорию – так называемых предпенсионеров, то есть граждан, которым до пенсии по старости осталось не более пяти лет.

В случае сокращения они имеют меньше шансов устроиться на новую работу, а предусмотренная законом возможность досрочного назначения пенсии распространяется только на тех, кому до наступления соответствующего возраста осталось не более двух лет.

Необходимо понимать, что именно эта категория граждан является ценным трудовым ресурсом для общества, потому что именно эти люди обладают всеми теми необходимыми знаниями, навыками и опытом, которые нужны сейчас на рынке труда. Продление трудоспособности – это не только финансовая независимость для этих людей, но и физическое и психологическое  благополучие.

Гюзель Юсупова, депутат Госсобрания Республики Башкортостан
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