В Башкирии стартовала комплексная модернизация службы занятости

Об этом сегодня на брифинге рассказала министр семьи, труда и соцзащиты региона Ленара Иванова. Модернизация идет в рамках нацпроекта «Демография».

В рамках пилотного проекта модернизацию прошли точки в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске. Называться теперь они будут кадровыми центрами «Работа России». В этом году еще в 65 центрах пройдет полный ремонт и оснащение всем необходимым. Из федерального и республиканского бюджета в целом будет направлено порядка 760 млн рублей.