Строительство Центра фехтования в Уфе идёт с опережением графика

В Уфе продолжается строительство крупных спортивных объектов к 450-летию празднования юбилея столицы. В микрорайоне Затон по соседству с Центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой расположится Центр фехтования общей площадью более 6 тысяч квадратных метров. Сдать объект должны до конца этого года.

15 декабря 2022 года глава республики дал старт установке пробной сваи будущего спортивного объекта. Сейчас Центр фехтования уже приобрел очертания, которые раньше были видны только на схеме.

Центральный вход в вестибюль, дальше универсальный спортивный зал с трибунами, рядом гардеробные, тренерские, душевые, раздевалки, после этого ещё один зал – специальный спортивный зал. Сергей Каледин, главный инженер Центра фехтования

Несмотря на непогоду, метель или морозы, работы здесь не прекращаются ни на день. На объекте трудится около 80 строителей. Уже сейчас забетонировано почти 70% конструкций, возводится кирпичная кладка наружных стен.

Прямо сейчас мы находимся в самом сердце будущего Центра фехтования, именно здесь должны пройти первые соревнования, мы находимся в главном зале. А за моей спиной трибуны, рассчитанные на 373 места.

В универсальном спортивном зале размером 42х24 метра будет 8 дорожек для фехтования. Именно здесь смогут проходить турниры самого высокого уровня. Также в объекте располагается специализированный спортивный зал, где можно будет играть, например, в мини-футбол или волейбол. Есть ещё два небольших помещения – тренажёрный и спортивный залы для индивидуальных занятий.

На сегодняшний день ведется заканчивающийся этап монтажа монолитных строительных конструкций, двух спортивных залов, дальше ведется кирпичная кладка административно-бытового комплекса. Ведется устройство наружных сетей, прокладка газопровода, устройство фундамента под газовую котельную с монтажом. Сергей Каледин, главный инженер Центра фехтования

Через неделю в специализированном зале начнётся устройство кровельного покрытия. Кроме того, в Центре фехтования предусмотрены небольшой бассейн, буфет и конференц-зал. Построить объект должны к 15 декабря 2024 года, однако строители идут с опережением графика и могут успеть к октябрю.

Микрорайон Затон продолжает разрастаться спортивной инфраструктурой, особенно она важна для наших фехтовальщиков. Сейчас они базируются в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой, однако совсем скоро они переедут сюда, в Центр фехтования, который находится практически в 500 метрах.