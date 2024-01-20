В Башкирии компания «Метта» расширяет своё производство

Отечественные производители сегодня занимают значительную долю на рынке промышленности. Компания «Метта» расширяет своё производство в Башкирии и открывает магазины нового формата.
Как из металла сделать каркас инновационного кресла для дома и офиса, Андрей Аликаев знает не понаслышке. Вот уже 12 лет он трудится на производстве компании «Метта», делая металлические каркасы спинок, подголовников и подлокотников для эргономичных кресел.
Сегодня на предприятии работают больше 600 сотрудников. Каждый из них профессионал своего дела.
На протяжении 25 лет «Метта» производит эргономичные кресла. Главный локомотив развития компании – инициативные и компетентные сотрудники, благодаря которым башкирская продукция популярна более чем в 20 странах мира.