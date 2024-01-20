В Башкирии компания «Метта» расширяет своё производство

Отечественные производители сегодня занимают значительную долю на рынке промышленности. Компания «Метта» расширяет своё производство в Башкирии и открывает магазины нового формата.

Как из металла сделать каркас инновационного кресла для дома и офиса, Андрей Аликаев знает не понаслышке. Вот уже 12 лет он трудится на производстве компании «Метта», делая металлические каркасы спинок, подголовников и подлокотников для эргономичных кресел.

Моя работа мне нравится. Я не устаю от неё, я постоянно получаю новые навыки. Тем более компания решает все бытовые потребности, и самое главное – мне нравится гибкий график работы и дружный, сплочённый коллектив. Сегодня мне вручили грамоту за долгий труд на этом предприятии.

Андрей Аликаев, слесарь на производстве компании «Метта»

Сегодня на предприятии работают больше 600 сотрудников. Каждый из них профессионал своего дела.

Фото №1 - В Башкирии компания «Метта» расширяет своё производство

Наша компания – это результативная команда, с которой мы вместе учимся, интенсивно растём и завоевываем новые рынки. Работа в такой команде – большое удовольствие и отличная возможность для профессионального развития.

Жанна Раманчук, руководитель отдела продаж компании «Метта»

На протяжении 25 лет «Метта» производит эргономичные кресла. Главный локомотив развития компании – инициативные и компетентные сотрудники, благодаря которым башкирская продукция популярна более чем в 20 странах мира.

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