В Башкирии компания «Метта» расширяет своё производство

Моя работа мне нравится. Я не устаю от неё, я постоянно получаю новые навыки. Тем более компания решает все бытовые потребности, и самое главное – мне нравится гибкий график работы и дружный, сплочённый коллектив. Сегодня мне вручили грамоту за долгий труд на этом предприятии.

Андрей Аликаев, слесарь на производстве компании «Метта»