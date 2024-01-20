В Башкирии в пожаре пострадали мужчина, женщина и ребёнок

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Из зоны воздействия опасных факторов вывели 63 жильцов. Пожарные спасли 57-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и 11-летнего ребёнка. Они получили травмы и были госпитализированы. Ребёнка из квартиры вывел сосед, которого разбудили громкие крики и стуки в дверь. Его планируют представить к награде.