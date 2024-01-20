Сегодня в Уфе стартовала акция «Ёлка в щепки». Она пройдёт в последние выходные дни января: 20-21 и 27-28.
Принесенные ели отправят на переработку, чтобы после сделать из них мебель или двери. Контейнеры установлены во всех районах Уфы:
— Демский – Магистральная, 2А и Столярова, 2;
— Калининский – Мушникова, 11 и Гвардейская, 58/1;
— Кировский – Испытателей, 21, Кувыкина, 16 (возле торгового комплекса);
— Ленинский – сквер «Цветок курая» (пересечение Рижской и Малой Лесозаводской), микрорайон Сосны (между домами по Тальковой, 33 и Валеевой, 5);
— Октябрьский – Гагарина, 10/2, пустырь на пересечении улиц Набережная р. Уфы и Рыльского, лайфстайл-центр «Башкирия» (сквер со стороны улицы 50 лет СССР);
— Орджоникидзевский – Колхозный рынок, Кольцевая, 50-61;
— Советский – пересечение Ленина и Вокзальной.