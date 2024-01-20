Сегодня в Уфе стартовала акция «Ёлка в щепки». Она пройдёт в последние выходные дни января: 20-21 и 27-28.

Принесенные ели отправят на переработку, чтобы после сделать из них мебель или двери. Контейнеры установлены во всех районах Уфы: