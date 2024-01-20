В Башкирии появится новое креативное пространство

В Дюртюлях планируется создать новое креативное пространство. Оно появится рядом с бывшим домом купца Зубилова. Сегодня, 20 января, строение XIX века осмотрел Глава Башкирии.
В 2022 году город Дюртюли победил в федеральном конкурсе «Придумано в России» национального проекта «Культура» с инициативой создания креативного пространства рядом с домом купца Василия Яковлевича Зубилова. Мастер-план обновления этой территории разработал Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
В частности, на новой площадке планируют разместить центр художественных практик, музей и сувенирный магазин, а также обустроить зону проведения массовых мероприятий, амфитеатр со сценой для концертов и фудкорт.
Глава администрации Дюртюлинского района Риф Юсупов пояснил, что разработка концепции и мастер-плана позволит привлечь финансирование для дальнейшей реализации проекта. Так, в планах муниципалитета – принять участие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Эту инициативу поддержали жители Дюртюлей. Они выбрали проект креативного пространства для включения в голосование в 2024 году.