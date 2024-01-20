В Башкирии появится новое креативное пространство

Глава администрации Дюртюлинского района Риф Юсупов пояснил, что разработка концепции и мастер-плана позволит привлечь финансирование для дальнейшей реализации проекта. Так, в планах муниципалитета – принять участие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Эту инициативу поддержали жители Дюртюлей. Они выбрали проект креативного пространства для включения в голосование в 2024 году.