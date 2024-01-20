В России введут запрет на высадку домашних животных из поездов

Представители РЖД сообщили о внесении изменений в документы, которые регламентируют порядок перевозки домашних животных в поездах.

После резонансной высадки домашнего кота из поезда было принято решение запретить проводникам высаживать животных. В подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.

Напомним, проводница поезда, который следовал по маршруту Екатеринбург – Санкт-Петербург, высадила в Кирове кота, хозяина которого не нашла. На поиски кота вышли волонтёры и просто неравнодушные граждане. К сожалению, животное погибло.