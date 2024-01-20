В Башкирии женщины из Благовещенска организовали волонтерские группы для гумпомощи на СВО

Приближая победу, во всех уголках страны и республики люди вносят свой посильный вклад в победу на СВО. Женщины Благовещенска организовали волонтерские группы и изготавливают окопные свечи, маскировочные сети, накидки и шлемы для бойцов на передовой. И на дому, и в волонтерских штабах.

Купить хороший парафин из-за большого спроса на материал, уже не так просто. Одна упаковка весит около 22 килограммов. Этого хватит примерно на 70 банок окопных свечей.

Качественное сырье – разбирают быстро, оно не коптит и не оставляет неприятных запахов, а значит и бойцам в окопах и землянках неудобств не доставит.

Нарезать картон, очистить его от скотча, закрутить и поместить в банку. Слаженная работа приносит свои плоды и количество заготовок увеличивается очень быстро. Последний этап – заливка. Уже по своей, разработанной технологии.

Каждые выходные женщины Благовещенска собираются в молодёжном центре, чтобы внести свой вклад в победу, потому что по-другому не могут.

А Татьяна Белкина – юрист на пенсии. С началом спецоперации связала 29 маскировочных шлемов и 13 накидок в домашних условиях.

Поддерживают бойцов и в Благовещенском храме. Здесь, волонтерской группе «Берегиня», выделили помещение. Они ежедневно плетут маскировочные сети и костюмы, нашлемники, шьют повязки.