Конноспортивный комплекс «Аргамак» и племзавод «Ленина»: Радий Хабиров посетил Дюртюлинский район

«Аргамак» в городе Дюртюли приведут в порядок в ближайшие два года. Выделить средства конноспортивному комплексу поручил Радий Хабиров. Глава республики сегодня побывал с рабочей поездкой в Дюртюлинском районе. Руководитель региона ознакомился и с работой племзавода «Ленина». Там был реализован инвестпроект по модернизации молочно-товарной фермы на тысячу голов дойного стада.

И это не самое высшее достижение скакунов конноспортивного комплекса «Аргамак». Да и сам Вадим Салимханов неоднократно занимал призовые места. В 2019 году профессиональный наездник выиграл международный чемпионат жокеев стран Средиземного и Черного морей. Своё мастерство сегодня он передаёт детям, сам тоже начинал в этой конноспортивной школе.

С тем как готовят будущих жокеев в Дюртюлях ознакомился и глава республики. Занятия проходят в крытом манеже. Здесь же Радию Хабирову рассказали о необходимости завершения ранее начатого ремонта. Предстоит не только привести в порядок здание манежа, но и благоустроить территорию конноспортивного комплекса. А рядом нужно доделать тренировочную дорожку. Руководитель региона поручил выделить «Аргамаку» 20 млн рублей в этом году и столько же в 2025.

В Евразийском музее кочевых цивилизаций в Чишминском районе мы уже проектируем Центр башкирской лошади, строительство которого начнём в следующем году. Самая главная задача – объединить наших коневодов, дать им возможность работать вместе. Что пока не решено, это поддержка по всей республике – в Дюртюлях, в Мелеузе, в других наших городах и районах – муниципальных школ, которые работают с детьми, формируют у них любовь к лошадям и конному спорту.

Потомки легендарных кавалеристов с лошадьми должны быть на «ты». Радию Хабирову показали, как организована работа с учащимися шаймуратовских классов. Азам верховой езды школьников обучают здесь с шестого класса. Глава республики пообщался с ребятами и пригласил их в воскресенье в Уфу, чтобы вместе поболеть за команду «Салават Юлаев», которая встретится на льду с хабаровским «Амуром».

В селе Суккулово Радий Хабиров ознакомился с тем, как реализован проект модернизации молочно-товарной фермы на 1000 голов дойного стада племенного завода «Ленина». Он был поддержан главой республики в 2021 году на «Инвестиционном часе».

В общей сложности в реализацию инвестпроекта было вложено 223 млн рублей, 60 млн из которых – это заёмные средства. За такими крупными комплексами будущее, отметил Радий Хабиров во время посещения молочно-товарной фермы. Здесь все продумано до мелочей: от освещения до вентиляции, все процессы автоматизированы.

Недавно мы формировали аналитику по инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. Четверть объёма всех вложений в агропроекты Приволжского федерального округа направляют именно в нашу республику. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан