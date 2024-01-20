Конноспортивный комплекс «Аргамак» и племзавод «Ленина»: Радий Хабиров посетил Дюртюлинский район

«Аргамак» в городе Дюртюли приведут в порядок в ближайшие два года. Выделить средства конноспортивному комплексу поручил Радий Хабиров. Глава республики сегодня побывал с рабочей поездкой в Дюртюлинском районе. Руководитель региона ознакомился и с работой племзавода «Ленина». Там был реализован инвестпроект по модернизации молочно-товарной фермы на тысячу голов дойного стада.
И это не самое высшее достижение скакунов конноспортивного комплекса «Аргамак». Да и сам Вадим Салимханов неоднократно занимал призовые места. В 2019 году профессиональный наездник выиграл международный чемпионат жокеев стран Средиземного и Черного морей. Своё мастерство сегодня он передаёт детям, сам тоже начинал в этой конноспортивной школе.
С тем как готовят будущих жокеев в Дюртюлях ознакомился и глава республики. Занятия проходят в крытом манеже. Здесь же Радию Хабирову рассказали о необходимости завершения ранее начатого ремонта. Предстоит не только привести в порядок здание манежа, но и благоустроить территорию конноспортивного комплекса. А рядом нужно доделать тренировочную дорожку. Руководитель региона поручил выделить «Аргамаку» 20 млн рублей в этом году и столько же в 2025.
Потомки легендарных кавалеристов с лошадьми должны быть на «ты». Радию Хабирову показали, как организована работа с учащимися шаймуратовских классов. Азам верховой езды школьников обучают здесь с шестого класса. Глава республики пообщался с ребятами и пригласил их в воскресенье в Уфу, чтобы вместе поболеть за команду «Салават Юлаев», которая встретится на льду с хабаровским «Амуром».
В селе Суккулово Радий Хабиров ознакомился с тем, как реализован проект модернизации молочно-товарной фермы на 1000 голов дойного стада племенного завода «Ленина». Он был поддержан главой республики в 2021 году на «Инвестиционном часе».
В общей сложности в реализацию инвестпроекта было вложено 223 млн рублей, 60 млн из которых – это заёмные средства. За такими крупными комплексами будущее, отметил Радий Хабиров во время посещения молочно-товарной фермы. Здесь все продумано до мелочей: от освещения до вентиляции, все процессы автоматизированы.
Хороший урожай, большие надои молока, но есть большая нерешённая проблема, отметил глава республики во время посещения племзавода. Это Дюртюлинский молочно-перерабатывающий завод, над запуском которого работают, в том числе, и власти региона. Инвестор найден, необходимо уладить ряд вопросов.