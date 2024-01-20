В Башкирии вручили госнаграды военнослужащим инженерам

И в огонь, и в воду. 21 января профессиональный праздник отмечают военнослужащие инженерных войск – одно из старейших формирований российской армии, корнями уходящее в эпоху Петра I. И поныне бойцы с честью выполняют свой воинский долг теперь уже в зоне спецоперации. В Чишминском районе, в месте дисклокации военных инженеров прошло торжественное мероприятие, на котором наградили отличивших солдат, в том числе и на СВО.
Если и есть подразделения на самом переднем крае, то это инженерные войска. Ведь именно они разминируют минные поля перед наступлением основных сил или прокладывают переправы для движения вперед. И во многом их заслуга, что вражеское контрнаступление провалилось. Инженеры создавали оборонительные рубежи, которые помогли сдержать натиск противника.
В актовом зале – далеко не весь личный состав. Большинство бойцов 12 отдельной инженерной бригады – в зоне спецоперации. На СВО подразделение практически с первых дней. За это время более 350 человек получили госнаграды, в том числе 30 военнослужащих – Ордена Мужества. Увы, некоторые посмертно. В том числе и командир бригады Сергей Порохня, который марте 2022 года погиб при выполнении боевых задач.
В честь профессионального праздника бойцам вручили госнаграды, в том числе ордена и медали Шаймуратова. Пока контрактники защищают рубежи страны, в части, в основном, служат солдаты-срочники.
В войсковой части не первый год служат и представители прекрасной половины человечества. Их труд также был отмечен наградами.
И в мирное время инженерные войска выполняют ряд важных общественно-значимых задач: очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф. В Башкортостане инженеры в период половодья помогают взрывать ледовые заторы или выстраивают понтонные переправы, тем самым подтверждая свой девиз: без их помощи не обойтись ни на фронте, ни в тылу.