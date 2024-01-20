Стенд Башкирии на выставке «Россия» за несколько дней посетили десятки тысяч человек

За несколько дней стенд Башкортостана на Международной выставке «Россия» в Москве посетили десятки тысяч человек. Там завершается неделя Народного творчества «Живые традиции». Для гостей работают интерактивные фотозоны. Мастера республики проводили многочисленные мастер-классы по изготовлению украшений, рассказывали о секретах ремёсел.

Также там прошла презентация национального костюма и уникального башкирского нагрудника, изготовленного из монет стран-участниц Всемирной Фольклориады. К слову те, кто посетил мастер-классы башкирских ремесленников, стали участниками розыгрыша ценных призов. А победители получили из рук министра культуры региона шапку-чернобурку и эксклюзивную пуховую шаль ручной работы. Каждый приз отражал самобытность и уникальность башкирской культуры.

Ежедневно нашу выставку и наши матер-классы посещают более 600 человек, в целом стенд посещают более 35 тыс. человек. За эти два дня более 300 небольших нагрудников мы уже изготовили на мастер-классах. Каждый день более 200 человек фотографируются в башкирских национальных костюмах на нашей фотозоне.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
Уфимская волна
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