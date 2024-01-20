Стенд Башкирии на выставке «Россия» за несколько дней посетили десятки тысяч человек

Ежедневно нашу выставку и наши матер-классы посещают более 600 человек, в целом стенд посещают более 35 тыс. человек. За эти два дня более 300 небольших нагрудников мы уже изготовили на мастер-классах. Каждый день более 200 человек фотографируются в башкирских национальных костюмах на нашей фотозоне.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан