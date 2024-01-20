В Уфе обсудили новые методы сопровождения детей с аутизмом

В Уфу приехали ведущие специалисты по расстройству аутистического спектра. В Конгресс-холле прошла Всероссийская конференция, посвящённая современным подходам в лечении и сопровождении детей с РАС. Организаторами мероприятия выступили региональные Минздрав и Минобр совместно с благотворительным фондом «Территория счастья». Этимология аутизма до сих пор не ясна. И у людей с РАС нарушение выражается по-своему. Люди с аутизмом очень разные. Оттого и подход к каждому требуется индивидуальный.

Савва – самый юный участник конференции и с самым необычным докладом. Ему нужно было всего лишь рассказать о себе. Но ещё 5 лет назад его родители могли лишь мечтать об этом, а врачи и вовсе не давали надежды. А сегодня он удачно выступает перед ведущими экспертами по расстройству аутистического спектра. Этот диагноз поставлен мальчику.

Врачи говорили, что мальчик не сможет посещать даже коррекционную школу. Сын был словно в ракушке, рассказывает мама Светлана Концевич, и они решили сделать всё, чтобы её открыть. Занимались дома, ходили на занятия, пробовали всё, чтобы найти то, что подойдёт именно Савве.

А начинала Светлана, когда узнала о диагнозе сына, как это ни странно, с питания. У детей с расстройством аутистического спектра с едой – особые отношения. Они не переносят глютен, который содержат зерновые. Молоко тоже не их продукт. В Башкортостане разработали меню, подходящее для людей с РАС. Его применяют в школах и медучреждениях. Хлеб только на рисовой муке. Никакого сахара. Вместо коровьего – кокосовое молоко.

На конференции собрались почти 400 участников. Это ученые, педагоги, врачи и, конечно, родители детей с РАС. А за онлайн-трансляцией следили педагоги со всей республики. Основная тенденция в лечении и диагностике аутизма – это дифференцированный подход. То, что помогло одному ребёнку, не говорит о том, что этот же метод подойдет и другим.

И важно взаимодействие всех направлений. Это и медицина, и наука, и педагогика. Министерство образования республики разработало для учителей методические рекомендации.

Учитывать поведение детей с расстройством аутистического спектра, позволять педагогу это вовремя увидеть и направить такого ребёнка в руки медицины. Правильно выстроить разговор с родителями – это очень важно, потому что зачастую родители не понимают этого или же не хотят понимать. Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан

В прошлом году в Уфе открылся Центр ментального здоровья. Специалисты занимаются выявлением расстройств аутистического спектра, выезжая и в районы республики.

Если есть какие-то подозрения на то, что это может быть расстройство аутистического спектра, то он может пройти там специализированное обследование. Дальше уже в этом же центре составляют специальный маршрут по лечению, реабилитации и социализации данного ребёнка. У нас появилась в системе возможность выстраивания для каждой семьи специализированного и эффективного маршрута. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория Счастья»