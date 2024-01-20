В Уфе обсудили новые методы сопровождения детей с аутизмом

В Уфу приехали ведущие специалисты по расстройству аутистического спектра. В Конгресс-холле прошла Всероссийская конференция, посвящённая современным подходам в лечении и сопровождении детей с РАС. Организаторами мероприятия выступили региональные Минздрав и Минобр совместно с благотворительным фондом «Территория счастья». Этимология аутизма до сих пор не ясна. И у людей с РАС нарушение выражается по-своему. Люди с аутизмом очень разные. Оттого и подход к каждому требуется индивидуальный.
Савва – самый юный участник конференции и с самым необычным докладом. Ему нужно было всего лишь рассказать о себе. Но ещё 5 лет назад его родители могли лишь мечтать об этом, а врачи и вовсе не давали надежды. А сегодня он удачно выступает перед ведущими экспертами по расстройству аутистического спектра. Этот диагноз поставлен мальчику.
Врачи говорили, что мальчик не сможет посещать даже коррекционную школу. Сын был словно в ракушке, рассказывает мама Светлана Концевич, и они решили сделать всё, чтобы её открыть. Занимались дома, ходили на занятия, пробовали всё, чтобы найти то, что подойдёт именно Савве.
А начинала Светлана, когда узнала о диагнозе сына, как это ни странно, с питания. У детей с расстройством аутистического спектра с едой – особые отношения. Они не переносят глютен, который содержат зерновые. Молоко тоже не их продукт. В Башкортостане разработали меню, подходящее для людей с РАС. Его применяют в школах и медучреждениях. Хлеб только на рисовой муке. Никакого сахара. Вместо коровьего – кокосовое молоко.
На конференции собрались почти 400 участников. Это ученые, педагоги, врачи и, конечно, родители детей с РАС. А за онлайн-трансляцией следили педагоги со всей республики. Основная тенденция в лечении и диагностике аутизма – это дифференцированный подход. То, что помогло одному ребёнку, не говорит о том, что этот же метод подойдет и другим.
И важно взаимодействие всех направлений. Это и медицина, и наука, и педагогика. Министерство образования республики разработало для учителей методические рекомендации.
В прошлом году в Уфе открылся Центр ментального здоровья. Специалисты занимаются выявлением расстройств аутистического спектра, выезжая и в районы республики.
Многие взрослые даже не подозревают о том, что у них расстройство аутистического спектра. Аутизм бывает разный и некоторые с ним спокойно живут. Для других же даже выход на прогулку становится проблемой. Истерика незнакомого для вас ребенка – это может быть не каприз, а его единственная возможность заявить о желание или боли. Поэтому им так важна наша поддержка. Особенная помощь для особенных людей.