В Уфе проводили мобилизованных из Башкирии после краткосрочного отпуска

Сегодня в Уфе проводили к месту несения службы мобилизованных из Башкортостана. Бойцы возвращаются в зону проведения специальной военной операции после краткосрочного отпуска.
Солдаты признаются, что в основном провели время с семьей, встретились с родственниками и друзьями. Помимо этого, решали бытовые вопросы, а кто-то встретился со школьниками и провёл урок мужества.
Проводить бойцов приехали их родственники и друзья. После общего построения у них было ещё несколько минут прощальных объятий. К месту несения службы военнослужащих доставят автобусами, которая выделила республика.