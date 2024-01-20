В Уфе проводили мобилизованных из Башкирии после краткосрочного отпуска

Сегодня в Уфе проводили к месту несения службы мобилизованных из Башкортостана. Бойцы возвращаются в зону проведения специальной военной операции после краткосрочного отпуска.

Солдаты признаются, что в основном провели время с семьей, встретились с родственниками и друзьями. Помимо этого, решали бытовые вопросы, а кто-то встретился со школьниками и провёл урок мужества.