В Башкирии столкнулись иномарка и трактор: есть погибшие

В Караидельском районе зафиксировали смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

20 января на 72 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка 54-летний водитель на «Рено Каптюр» допустил столкновение с трактором, который был припаркован на краю проезжей части. Спецтехника остановилась из-за поломки топливной системы.

В аварии погибла 55-летняя пассажирка иномарки. Её доставили в больницу, но спасти не смогли. Водителя и ещё одного пассажира госпитализировали.