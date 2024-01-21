В Башкирии за ночь несколько авто угодили в снежную западню

В Башкирии за прошедшую ночь несколько автомобилей угодили в снежную западню. Подробности сообщили в Госкомитете по ЧС.

В Куюргазинском районе на дороге между населенным пунктами Молоканово и Якшимбетово в снегу застрял автомобиль. Спасатели выдвинулись на помощь водителю, но по пути помогли отцу и сыну, которые тоже застряли на машине около села Молоканово.

Подобный инцидент произошёл в Благовещенском районе. Недалеко от села Староиликово в снежный занос попал автомобиль, в котором находились четыре человека. Добраться до них у спасателей получилось только на снегоходе. Застрявших эвакуировали до дома одного из друзей.