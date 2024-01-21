В Уфе мужчина убил соседа и остался в его квартире ночевать

В Уфе 48-летнего местного жителям обвинили в убийстве. Подробности инцидента сообщает пресс-служба Следственного комитета.
14 января знакомые проводили вечер за распитием спиртных напитков. Гость решил забрать бутылку алкоголя, которую приобрёл сам. 62-летний хозяин квартиры разозлился и ударил собутыльника ножом. Тогда гость выхватил орудие и нанёс противнику 12 ножевых ударов в различные области тела. Пострадавший погиб от полученных травм.
Напавшие благополучно уснул в чужой квартире. Там он и был задержан правоохранителями. Расследование продолжается.
Фото: СК РФ по РБ.