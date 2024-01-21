В Башкирии трое мужчин получили ожоги в пожарах

В Башкирии за прошедшие сутки в пожарах пострадали три человека. Подробности сообщает МЧС региона.
В СНТ «Монтажник» огнём охватило дом с мансардным этажом. Возгорание быстро распространилось на соседний двухэтажный дом. В пожаре пострадал 48-летний мужчина. У него диагностировали ожоги I-II степени головы, туловища, верхних конечностей. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
В деревне Верхнеяикбаево при пожаре в жилом доме пострадал 53-летний мужчина. Его госпитализировали с симптомами отравления продуктами горения.
В Стерлитамаке при пожаре пострадал 43-летний мужчина. Его доставили в больницу с термическим ожогом лица, обеих костей рук III степени и термоингаляционной травмой. Его состояние тяжёлое.
В МЧС напоминают, зимой увеличивается риск пожара в доме из-за использования отопительных приборов и электрических устройств. Не оставляй включенные отопительные приборы без присмотра и регулярно проверяй их состояние, на ночь выключай. Также убедись, что электрические устройства и удлинители не перегружены и находятся в хорошем состоянии. Установи дома пожарные извещатели (датчики дыма).