В Башкирии трое мужчин получили ожоги в пожарах

В МЧС напоминают, зимой увеличивается риск пожара в доме из-за использования отопительных приборов и электрических устройств. Не оставляй включенные отопительные приборы без присмотра и регулярно проверяй их состояние, на ночь выключай. Также убедись, что электрические устройства и удлинители не перегружены и находятся в хорошем состоянии. Установи дома пожарные извещатели (датчики дыма).