В Уфе гость из соседнего региона убил сожителя тёщи

11 января мужчина и его супруга гостили у тёщи и её сожителя. Они проводили время за распитием спиртных напитков. Вскоре между гостем и сожителем тёщи возник конфликт. Мужчина избил оппонента, от чего тот скончался. Гость и его супруга поспешили покинуть квартиру.