В Уфе гость из соседнего региона убил сожителя тёщи

В Уфе произошло жестокое убийство. В случившемся обвинили гостя из Краснодарского края.
11 января мужчина и его супруга гостили у тёщи и её сожителя. Они проводили время за распитием спиртных напитков. Вскоре между гостем и сожителем тёщи возник конфликт. Мужчина избил оппонента, от чего тот скончался. Гость и его супруга поспешили покинуть квартиру.
Местонахождение злоумышленника вскоре удалось установить благодаря сотруднику районного отдела полиции, который в неслужебное время заметил супругу обвиняемого в магазине, узнав по ориентировки, и проследил за ней до местонахождения разыскиваемого мужчины. Уже проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия.
Фото: МВД по РБ.